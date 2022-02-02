На Буковине УПЦ проведет акцию в поддержку онкобольных детей

Главное: На Буковине в праздник Сретения Господнего в храмах Украинской Православной Церкви соберут средства для детей, которые лечатся в онкогематологическом отделении областной больницы.

15 февраля во всех приходах епархии проведут сбор пожертвований для детей, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Черновицкой областной детской больницы.

«Призываем всех верных УПЦ нашей епархии и людей доброй воли присоединяться к этой акции», — сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Отмечается, что после сбора средств будет опубликован отчет о расходах и передаче необходимых медикаментов или оборудования в больницу.