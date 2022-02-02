Американские войска отправляются в Европу. Байден дал добро

Главное: В ближайшие дни в Европе будут развернуты американские войска. Президент США Джо Байден дал формальное согласие.

Детали: Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Войска будут развернуты в Европе в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

По словам чиновников, развертывание войск — это демонстрация поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.

Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером.

По словам источников издание, в число развертываемых войск войдут около 2 тысяч американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

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