В Украине занято более половины коек для детей, больных коронавирусом

Главное: С начала года количество госпитализаций с коронавирусом несовершеннолетних выросло втрое. Сейчас в стране занято более половины COVID-коек для детей.

Детали: В Украине занята более чем половина больничных коек для детей, зараженных коронавирусом. При этом количество госпитализаций среди несовершеннолетних с начала года выросло в три раза. Об этом шла речь на брифинге главного санитарного врача Игоря Кузина.

«Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. Вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет», — рассказал он.

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