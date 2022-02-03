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Новости > Ученый рассказал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом

Ученый рассказал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом

Агата Кловская
03.02.22 00:01
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Ученый рассказал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом

Главное: Наибольший риск подхватить коронавирус – через нос. Через рот же опасность падает.

Детали: Российский ученый-биолог Петр Чумаков поведал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом. Его цитируют местные СМИ.

Профессор завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта поведал следующее: «Через нос более опасно, чем через рот. Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос. А в носу эпителий особенно чувствителен к коронавирусу. Это ворота инфекции».

Он подчеркнул: «Когда человек сдвигает маску, закрывая рот, а нос открывает, то он практически лишается защиты. Он дышит носом и весь коронавирус, который вокруг, может поглотить».

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Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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