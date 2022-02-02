Зеленский рассказал, что будет с курсом гривны

Главное: Владимир Зеленский прокомментировал колебания курса гривны. Он обещает, что обвала не будет.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавний обвал курса гривны. Сделал он это после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Глава государства сказал: «На сегодня мы ситуацию удержали, несмотря на ту информационную панику».

Он добавил: «Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну. Считаю, успокоили рынки, на сегодня ответственно уже это могу констатировать. На сегодня мы видим, что идет укрепление национальной валюты».

Политик отметил: «Многое делали наши союзники, европейские лидеры, которые открывали нам финансовые гарантии. Это был сигнал для рынков и инвесторов, что Европа верит в Украину, ее рынок и банковскую систему».

Владимир Зеленский констатировал: «Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня и укрепилась. Я не вижу рисков. Мы беседовали с большой группой, с НБУ, мы понимаем, что будет в принципе завтра. Мы вышли из ситуации, когда каждое утро – это финансовый риск и сюрприз. На сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная».

В тему: Украинцы бросились активно скупать валюту.