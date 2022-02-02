Главные новости за 2 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 2 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 35 014 людей. Умерли 204 больных.

- Журналисты показали видео с нагрудных камер полицейских, где зафиксированы первые моменты после ДТП с нардепом Александром Трухиным. После этого народного избранника исключили из партии «Слуга народа».

- Украинцы скупают валюту. Появились данные за прошедший январь.

- В ВОЗ заявили о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом. Десятки тысяч тонн дополнительных отходов создали огромную нагрузку на системы управления.

- Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал шесть областей, которые в ближайшее время могут перейти в «красную» зону карантина. В этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

- Озвучены очередные симптомы Омикрона. Среди них – рвота и тошнота.