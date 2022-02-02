Украинцы бросились активно скупать валюту

Главное: Украинцы скупают валюту. Появились данные за прошедший январь.

Детали: В прошедшем январе украинцы активно покупали валюту. Данные по итогам месяца приводит НБУ.

Сообщается, что население нашей страны продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на 2 миллиарда 86,9 миллионов долларов.

Купили же люди при этом 2 миллиарда 340,5 миллионов долларов.

В итоге чистый плюс покупки валюты составил 253,6 миллионов долларов.

При этом сам НБУ продал на межбанке полтора миллиарда долларов, пытаясь сбалансировать валютный рынок.

Однако в январе курс доллара вырос на 5,5% до 28,78 гривен, а цена евро укрепилась на 3,6% до 32,02 гривен.

В тему: В прошлом году объем частных переводов в Украину превысил 15 миллиардов долларов.