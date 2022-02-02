Диетолог опровергла популярный миф о кофе

Главное: Кофе можно пить во время еды. Диетолог опровергла миф о напитке.

Детали: Популярный российский диетолог Антонина Саволюк опровергла популярный миф о кофе. Она развенчала слух о том, что напиток нельзя употреблять во время еды.

Специалист поведала: «Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием».

Она сказала: «Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется. Дополнительное действие оказывает танин. При взаимодействии с белками вещество трудно переваривается».

По ее словам, лучше всего пить кофе во время завтрака или между перекусами, запивая его стаканом воды.

Эксперт пояснила: «Кофе сильно обезвоживает и немного окисляет кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла».

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