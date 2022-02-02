Американский медик озвучил пугающие симптомы Омикрона

Главное: Озвучены очередные симптомы Омикрона. Среди них – рвота и тошнота.

Детали: Популярный американский медик Билл Адмайр озвучил не всегда типичные симптомы штамма коронавируса Омикрон. Его цитируют местные СМИ.

По его словам, на заразу могут указывать рвота и тошнота, а также боль в животе и потеря аппетита.

Он отметил, что несколько его пациентов жаловались на подобную симптоматику, характерную для расстройств желудочно-кишечного тракта.

Эксперт сказал: «С Омикроном у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов».

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