Кровавое ДТП в Днепре: погибли два человека

Главное: В Днепре произошло ДТП. Погибли два человека.
Детали: Минувшей ночью в Днепре произошло кровавое ДТП. О нем сообщает ГСЧС.
Отмечается, что авария случилась в Индустриальном районе: на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского Chery Tiggo врезался в грузовик Renault Magnum.
Жертвами инцидента стали два человека – водитель и пассажир.
Еще один человек был госпитализирован.
Информируется, что спасатели с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела.
На месте ЧП работали шесть человек и две единицы техники.
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