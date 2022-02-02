Кровавое ДТП в Днепре: погибли два человека

Главное: В Днепре произошло ДТП. Погибли два человека.

Детали: Минувшей ночью в Днепре произошло кровавое ДТП. О нем сообщает ГСЧС.

Отмечается, что авария случилась в Индустриальном районе: на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского Chery Tiggo врезался в грузовик Renault Magnum.

Жертвами инцидента стали два человека – водитель и пассажир.

Еще один человек был госпитализирован.

Информируется, что спасатели с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела.

На месте ЧП работали шесть человек и две единицы техники.

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