Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 35 014 людей. Умерли 204 больных.

Детали: Коронавирус в Украине набирает обороты. Данные на среду, 2 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 35 014 человек. Госпитализировали 4 314 людей, а выздоровели 9 894 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 93 280, методом ИФА – 8 012, экспресс-тестами – 84 005.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (2 953), Одесской (2 725) и Харьковской (2 121) областях, а также в Киеве (2 499).

Умерли 204 человека. За все время скончались 100 599 людей.

С начала пандемии заболели 4 130 277 людей, а выздоровели 3 641 474 человека.

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