Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости

Главное: Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, по этому поводу было много бесед с российской стороной.

Детали: Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость. Об этом шла речь на брифинге представителя Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов задал вопрос о том, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

«Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром», — отметила Псаки.

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