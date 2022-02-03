Составлен список продуктов, полезных для здоровья женщин

Главное: Составлен список полезных для женщин продуктов. Среди них – киви и зеленый чай.

Детали: Популярный российский нутрициолог Кристина Журавлева составила список полезных для женщин продуктов. Ее цитируют местные СМИ.

Так, в нем есть киви. Эксперт говорит, что его употребление благотворно сказывается на состоянии кожи.

Отмечается, что полезна и тыква, которая содержит антиоксидант бета-каротин: в сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. Высокое же содержание клетчатки же помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на кожу.

Она рассказала: «Зеленый чай и травяной чай содержат полифенолы, которые обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами».

Информируется: «Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые есть в красной рыбе, укрепляют клеточную мембрану эпителия. Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом».

Кроме этого, как стало известно, авокадо помогает регулировать вес, воздействует на здоровье кожи, обладает ранозаживляющим эффектом. В нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота.

Специалист говорит, что в оливковом масле содержатся витамины А, D, Е. При этом витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей.

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