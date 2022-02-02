Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне

Главное: Кашель при Омикроне имеет специфику. Он сопровождается болью в горле.

Детали: Российский врач-пульмонолог Александр Пальман, какой кашель у человека при штамме коронавируса Омикрон. Он имеет свою специфику.

Так, специалист поведал, что кашель сопровождается болью в горле.

Он сообщил, что болезнь в данном случае протекает в менее тяжелой форме, а коронавирус реже поражает легкие.

Эксперт отметил: «Многие больные жалуются именно на боль в горле, что свидетельствует о схожести с гриппом или ОРВИ».

По его словам, это дает надежду, что рано или поздно зараза станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

Информируется: «Есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты».

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