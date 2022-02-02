Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне

Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне

Александр Панько
02.02.22 00:01
320
Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне

Главное: Кашель при Омикроне имеет специфику. Он сопровождается болью в горле.

Детали: Российский врач-пульмонолог Александр Пальман, какой кашель у человека при штамме коронавируса Омикрон. Он имеет свою специфику.

Так, специалист поведал, что кашель сопровождается болью в горле.

Он сообщил, что болезнь в данном случае протекает в менее тяжелой форме, а коронавирус реже поражает легкие.

Эксперт отметил: «Многие больные жалуются именно на боль в горле, что свидетельствует о схожести с гриппом или ОРВИ».

По его словам, это дает надежду, что рано или поздно зараза станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

Информируется: «Есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты».

В тему: Британцы рассказали, как распознать Омикрон-стелс.

Тэги: здоровье, мир, кашель, коронавирус, Омикрон

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы
02.02.22 00:12

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.02.22 21:02

«В задницу вшивали»: cкандальный футболист рассказал, как закодировался от алкоголя из-за Суркиса
01.02.22 20:37

В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
01.02.22 19:24

Прошлый январь в Киеве был теплее нормы
01.02.22 19:00

Главные новости за 1 февраля 2022 года
01.02.22 17:55

В Церкви считают, что научный прогресс не должен превращаться в культ
01.02.22 16:51

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
01.02.22 16:38

В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 16:20

В РПЦ рассказали, как Патриарх Кирилл переносит вызовы, с которыми сталкивается Церковь
01.02.22 15:50

Митрополит УПЦ дал совет, как обрести душевный мир
01.02.22 19:00

Главные новости за 1 февраля 2022 года
01.02.22 16:51

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:23

Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
01.02.22 13:52

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
01.02.22 13:13

Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
01.02.22 12:26

У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск
01.02.22 10:24

В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости
01.02.22 09:49

Коронавирус в Украине: 30 768 заболевших и 192 погибших
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
Фото и Видео
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.