Украина оказалась в самом хвосте Европы по уровню потребления алкоголя: названа причина

Главное: Украина оказался на 35 месте по употреблению алкоголя на душу населения среди 39 стран Европы.

Детали: По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый украинец старше 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя. Как сообщается на официальной странице Счетной палаты в Facebook, таким образом среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя, который может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.

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