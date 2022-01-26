В Минобразования призывают уйти на удаленку тех, кто еще не ушел

Главное: Минобразования призывает руководителей учебных заведений перевести учащихся и студентов на дистанционное обучение.

Детали: Министерство образования и науки Украины направило в учебные заведения рекомендательные письма по организации образовательного процесса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации COVID-19 в конкретных регионах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в них, в частности, рекомендуется:

— перевести учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение не менее чем на 2 недели;

— в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать обучение по дистанционной и/или смешанной форме;

— в вузах и заведениях высшего образования ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года.

В то же время младшим классам (1-4) и детсадам рекомендуется работать в обычном очном режиме, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения должны организовывать обучение в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

В тему: 20 января 2022 года в Черновицкой области все школы переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

С 24 января на дистанционку по той же причине перешли все школы Львова и Ужгорода.