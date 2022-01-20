Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко

Главное: Прокуратура будет обжаловать меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. По ее словам, перед законом все равны.

Детали: Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко обжалуют. Она подчеркнула, что перед законом все равны и фигуранты по таким делам получают более жесткие ограничения свободы.

«Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержание под стражей или 1 миллиард гривен залога. И бесспорно, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения», — сказала она.

Венедиктова напомнила, что по «угольному делу» проходит четыре подозреваемых и его фабула для всех одинакова — они соучастники.

«Мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения», — добавила генпрокурор.

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