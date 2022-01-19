Коронавирус в Украине: 12 815 заболевших и 163 умерших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 12 815 человек. Умерли 163 больных.

Детали: Статистика по коронавирусу в Украине снова ухудшается. Данные на среду, 19 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 12 815 случаев заразы. Госпитализировали 2 401 человека, а выздоровели 5 413 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 50 298 человек, методом ИФА – 6 290, экспресс-тестами – 41 056.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской области (1 575) и Киеве (1 268).

Умерли 163 человека. За все время скончались 98 712 людей.

С начала пандемии заболели 3 780 903 человека, а выздоровели 3 567 336 людей.

В тему: В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса.