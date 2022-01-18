Европе грозит длительная твиндемия

Главное: В этом году прогнозируют необыкновенно длительный сезон распространения гриппа, способного продлиться до лета. В связи с этим в Европе заговорили о наступлении длительной твиндемии — одновременной эпидемии коронавируса и гриппа.

Детали: В связи с ранней волной гриппа в Европе заговорили о наступлении длительной твиндемии — одновременной эпидемии коронавируса и гриппа, сообщает Reuters.

«Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания, способного продлиться до лета», — заявил эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Паси Пенттинен в комментарии агентству.

В исследовании центра говорится, что эта ситуация связана с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, которые позволяют распространяться гриппу. Также на обстановку влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом прошлой зимой. Из-за этого вакцины, которые адаптируются каждый год под циркулирующий вирус, могут оказаться не столь эффективными.

Помимо этого, специалисты допускают, что твиндемия окажет чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения, уже в значительной степени занятые борьбой с COVID-19.

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