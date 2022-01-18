На Закарпатье сгорел древний храм УПЦ - одна из версий поджог

Главное: На Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел деревянный храм На Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел деревянный храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.

«Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба», — сказано в сообщении.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, пожар в церкви возник ранним утром 18 января. На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Великий Березный и Перечин. В 06.55 им удалось локализовать возгорание, а в 08.10 окончательно его ликвидировать.

По словам настоятеля храма протоиерея Виктора Петрика, одна из версий возгорания — поджог. «Пожар начался со входной двери», — подчеркнул он.

Деревянный храм в честь святителя Николая в Стужице был реконструирован в 1905 году. В исторических документах упоминается о существовании церкви в этом селе еще в XVIII веке.