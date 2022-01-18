В Киеве заминировали сразу 46 школ

Главное: На колл-центр СБУ в Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. Накануне в столице искали взрывчатку еще в 16 школах.

Детали: В столице на колл-центр Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании 46 школ, правоохранители проводят проверку информации. Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага.

«На колл-центр СБУ поступила информация о заминировании 46 школ. Какие именно школы — я не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами», — сказала Водолага.

Со своей стороны в полиции Киева проинформировали, что было еще одно сообщение о заминировании 16 школ — в понедельник в 8:10, по электронному адресу колл-центра СБУ.

«Там было всего 16 школ в разных районах Киева. При обследовании учебных заведений и прилегающих к ним территорий взрывоопасных устройств обнаружено не было. На время проведения мероприятий было эвакуировано около 300 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 259, это заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», — отметили в пресс-службе столичных полицейских.

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