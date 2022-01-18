От непогоды в Украине пострадали сразу десять областей

Главное: В Украине бушевала непогода. Пострадали десять областей.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях на утро вторника, 18 января, сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что из-за сильного ветра и снега произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП.

В результате сложных погодных условий были обесточены 349 населенных пунктов в десяти областях нашей страны.

Больше всего не повезло Киевской области, где без электричества остались 93 населенных пунктов.

Также пострадали Житомирская (68), Тернопольская (57), Черниговская (42), Львовская (31), Хмельницкая (29), Черновицкая (18), Кировоградская (шесть), Закарпатская (три) и Волынская (два) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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