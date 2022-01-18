Заболеваемость коронавирусом в Украине увеличилась вдвое

Главное: За прошлую неделю в Украине было зафиксировано 55 тысяч случаев коронавируса. Неделей ранее этот показатель составлял 28 тысяч.

Детали: Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине почти удвоился на протяжении прошлой недели. Ситуацию с пандемией в понедельник, 17 января, обсудили на совещании в Офисе президента.

Так, сообщается, что недельное количество выявленных случаев возросло почти вдвое: 55 тысяч на прошлой неделе против 28 тысяч позапрошлой.

«Число активных больных увеличилось до 105 тысяч (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

При этом ожидается дальнейший рост заболеваемости.

Вместе с тем отмечается, что в Украине растут темпы вакцинации.

«В Украине только недавно разрешили введение бустерной дозы вакцины против COVID-19, но уже почти 100 тыс. граждан получили третью прививку. ...В целом возрастают темпы вакцинации по сравнению с праздничной неделей. По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается о начале работы мобильных бригах по вакцинации в сельской местности, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ Станица Луганская. Такие же центры должны быть обустроены также на КПВВ Новотроицкое в Донецкой области.

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