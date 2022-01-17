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Новости > Лукашенко намекнул на возможное вторжение Украины

Лукашенко намекнул на возможное вторжение Украины

Александр Панько
17.01.22 11:42
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Лукашенко намекнул на возможное вторжение Украины

Главное: Александр Лукашенко критикует Украину. Говорит, что наша страна наращивает военные силы на границе.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с очередной критикой Украины. Его беспокоят военные силы нашей страны у границы.

Политик сказал: «Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов».

Он добавил: «Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами».

Лидер страны отметил: «Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси».

В тему: В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко.

Тэги: Украина, Александр Лукашенко, граница, политика, мигранты, Беларусь

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