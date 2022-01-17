В Харьковской области заживо угорели пенсионерка и ее сын

Главное: В Харьковской области произошел пожар. Погибли два человека.
Детали: В селе Владимировка (Харьковская область) произошла трагедия. О ней сообщили в ГСЧС.
Известно, что в частном доме загорелся диван, в результате чего погибли семидесятилетняя женщина и ее пятидесятилетний сын. Люди отравились угарным газом.
Их трупы обнаружили лишь через три дня – в минувшее воскресенье, 16 января. Тела нашли их родственники.
При этом площадь ЧП составила всего один квадратный метр.
Информируется, что причиной возгорания мебели стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
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