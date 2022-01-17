Иностранные туристы все активнее едут в Украину

Главное: В минувшем году Украину посетили более 3 млн иностранных туристов. Больше всего тратили в Украине граждане Объединенных Арабских Эмиратов — $2220 на человека.

Детали: За первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранных граждан, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Об этом сообщила глава Госагентстве по развитию туризма Марьяна Олеськив.

«Годовой показатель скорректирует цифры, но только в плюс», — написаа она в Facebook.

По данным Олеськив, в 2021 году туристами в Украине, которые потратили больше всего средств на одного человека, были гости из Объединенных Арабских Эмиратов ($2220), Саудовской Аравии ($1500), Омана ($1500), Канады ($1250) и США ($1225).

В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней и тратили по $929.

В комментарии Олеськив добавила, что более 50 тысяч граждан Саудовской Аравии и Омана за первые девять месяцев побывали в Украине.

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