На Харьковщине освятили крест и купол для храма УПЦ

Главное: В Харьковской области освятили крест и купол для строящегося храма Украинской Православной Церкви в селе Котляры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм посвящен преподобному Анатолию Печерскому.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия чин освящения возглавил благочинный 7-го округа протоиерей Евгений Ромашин. Ему сослужил настоятель общины УПЦ Котляров иерей Дионисий Демченко.

После общей молитвы отец Евгений обратился со словом проповеди к собравшимся на освящение креста и купола прихожанам храма и вручил в дар общине икону Покрова Пресвятой Богородицы.

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