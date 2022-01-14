В Кировоградской области рейсовый автобус вылетел в кювет

Главное: В Кировоградской области произошло ДТП. Тут рейсовый автобус вылетел в кювет.
Детали: Вечером четверга, 13 января, возле пгт Смолино (Кировоградская область) произошло ДТП. О нем сообщает ГСЧС.
Инцидент случился на автодороге Стрый-Изварино
Как стало известно, в аварию попал рейсовый автобус, который ехали из Мариуполя в Свиноуйсьце (Польша).
Отмечается, что машина вылетела в кювет.
О пострадавших не сообщается.
Пассажиры вскоре пересели на резервный транспорт.
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