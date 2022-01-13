«Это просто чистый бандитизм»: Комаровский рассказал кое-что интересное о переохлаждении

Главное: Известный врач Евгений Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении. В частности, ни в коем случае нельзя согреваться у источников открытого огня и пить спиртное.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский подверг резкой критике распространенное в массовой культуре представление о том, что замерзшие руки можно отогреть над открытым огнем. Как сообщает «Украина», в эфире программы «Спроси у Комаровского» он заявил, что «это просто чистый бандитизм».

«И это первое, чего нельзя делать», — заявил доктор, добавив, что при переохлаждении также ни в коем случае нельзя растирать замерзшую кожу. Как отметил телеведущий, таким образом кожный покров можно повредить.

Также специалист не рекомендует в таких случаях принимать алкоголь.

Комаровский объяснил, что согреваться лучше медленно. Прежде всего, замерзшего необходимо привести в теплое помещение или автомобиль. Далее необходимо переодеться в сухую и теплую одежду и укрыться чем-то теплым.

Помочь согреться, по его словам, могут и другие, незамерзшие, люди.

Можно также использовать теплые согревающие компрессы.

«После того как станет полегче, прошу, обязательно обратитесь за медицинской помощью», — заключил медик.

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