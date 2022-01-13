В Ровно православная молодежь УПЦ собрала более 20 тыс грн для онкобольных детей

Главное: В Ровно православная молодежь провела благотворительный флешмоб для онкобольных детей.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, участники флешмоба возле центральной елки города провели праздничный концерт, поздравили ровенчан с Рождественскими праздниками с пением колядок.
Волонтеры Молодежного отдела епархии во время мероприятия собирали средства онкобольным детям, которые сейчас проходят лечение в областной детской больнице.
Всего во время концерта удалось собрать 20 200 гривен, которые в тот же вечер духовенство передало в больницу.
В Городокском Свято-Николаевском женском монастыре 12 января состоялся ежегодный съезд православной молодежи.
Для участия в мероприятии зарегистрировались почти триста юношей и девушек из разных приходов епархии. Также в форуме приняли участие священники, ответственные за работу с молодежью в благочиниях.
В первой священники обговорили ряд вопросов, касающихся жизни современной молодежи в мире. Во второй части молодежь задавала духовенству вопросы. Благотворительный флешмоб по сбору средств для онкобольных детей завершил форум.
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