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Новости > В Ровно православная молодежь УПЦ собрала более 20 тыс грн для онкобольных детей

В Ровно православная молодежь УПЦ собрала более 20 тыс грн для онкобольных детей

Александра Кудрявцева
13.01.22 12:22
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В Ровно православная молодежь УПЦ собрала более 20 тыс грн для онкобольных детей

Главное: В Ровно православная молодежь провела благотворительный флешмоб для онкобольных детей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, участники флешмоба возле центральной елки города провели праздничный концерт, поздравили ровенчан с Рождественскими праздниками с пением колядок.

Волонтеры Молодежного отдела епархии во время мероприятия собирали средства онкобольным детям, которые сейчас проходят лечение в областной детской больнице.

Всего во время концерта удалось собрать 20 200 гривен, которые в тот же вечер духовенство передало в больницу.

В Городокском Свято-Николаевском женском монастыре 12 января состоялся ежегодный съезд православной молодежи.

Для участия в мероприятии зарегистрировались почти триста юношей и девушек из разных приходов епархии. Также в форуме приняли участие священники, ответственные за работу с молодежью в благочиниях.

В первой священники обговорили ряд вопросов, касающихся жизни современной молодежи в мире. Во второй части молодежь задавала духовенству вопросы. Благотворительный флешмоб по сбору средств для онкобольных детей завершил форум.

В тему: На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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