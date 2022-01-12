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Новости > На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения

На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения

Александра Кудрявцева
12.01.22 15:30
59
На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения
Главное: На Ровенщине верующие УПЦ отметили 30-летие возрождения Дерманского Свято-Троицкого женского монастыря.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в этот день богослужение одновременно совершалось во всех четырех храмах обители.
 
Божественную литургию в Троицком храме совершили архиепископ Городницкий Александр, епископ Ладыжинский Сергий и епископ Ровенский и Острожский Пимен.
 
На Литургии молились сестры и настоятельница Дерманского монастыря игуменья Вероника (Зощук), прихожане и паломники.
 
Епископ Пимен наградил меценатов и благотворителей обители орденами, медалями и грамотами УПЦ.
 
*** Свято-Троицкий женский монастырь расположен в селе Дермань Здолбуновского района Ровненской области. Основан в конце XV века магнатом и князем Константином Острожским и содержался на средства его потомков. В начале 1620-х годов перешел под патронат князей Заславских, которые инициировали процесс перехода обители в унию. Через 200 лет был возвращен православным монахам и действовал до 1960 года, после чего отведен под спецшколу-интернат.
 
Открыт решением Священного Синода УПЦ от 24 декабря 1991 года.
 
Сегодня Дерманский монастырь — благоустроенная обитель Украинской Православной Церкви с четырьмя храмами, колокольней, корпусами келий. Монастырь имеет 10 га земли, подсобное хозяйство, пекарню, просфорню и гостинично-трапезный корпус.
 
В тему: В Чернигове верующие УПЦ почтили память преподобного Лаврентия.

Тэги: УПЦ, Ровенская епархия

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