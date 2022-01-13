Коронавирус в Украине: 10 046 заболевших и 191 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 10 046 человек. Умерли 191 больной.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на четверг, 13 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 10 046 человек. Госпитализировали 1 676 людей, а выздоровели 7 202 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 36 660, методом ИФА – 6 072, экспресс-тестами – 36 315.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (997), а также Львовской (949) и Ивано-Франковской (983) областях.

Умерли 191 человек. За все время скончались 97 928 людей.

С начала пандемии заболели 3 727 034 человека, а выздоровели 3 537 826 людей.

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