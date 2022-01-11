В прошлом году Зеленский зарабатывал меньше рядовых депутатов

Главное: Владимир Зеленский в прошлом году на посту президента заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тыс. грн налогов и сборов.

Детали: Должностной оклад Владимира Зеленского на должности президента Украины составляет 28 тыс. грн. Как сообщает «24 канал» со ссылкой на Государственное управление делами, в прошлом году каких-либо прибавок или премий президент не получал.

Таким образом, заработная плата главы государства в 2021 году составила 336 тысяч гривен, из которой уплачены налоги и сборы в сумме 65520 грн.

Издание также подсчитало, сколько в 2021 году заработали некоторые украинские чиновники и народные депутаты:

— Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.

— Спикер Руслан Стефанчук — 795324 гривны.

— Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко — 541465 гривен;

— Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк — 635507 гривен.

— Давид Арахамия («Слуга народа») — 410300 гривен.

— Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 485425.

— Артур Герасимов («ЕС») — 540867 гривен.

— Ирина Геращенко («ЕС») — 582783 гривны.

— Виктор Медведчук («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 445869 гривен.

— Вадим Рабинович («Оппозиционный блок») — 465579 гривен.

— Юлия Тимошенко («Батькивщина») — 486593 гривен.

— Елена Шуляк («Слуга народа») — 546058 гривен.

— Александра Устинова («Голос») — 504352 гривны.

В тему: В 2020 году Владимир Зеленский также заработал на своем посту менее $10 тыс.