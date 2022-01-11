В России объяснили, почему не смогут получить по яйцам от поляков

Главное: Экс-глава МИД Польщи Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам». В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что название ее страны имеет женский род.

Детали: Бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на тезис главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза». В ответ поляк заявил, что поляки не могли осиротеть, так как Россия не была их отцом.

«Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам», — написал он на своей странице в Twitter.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что название ее страны имеет женский род. «Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала она на своем канале в Telegram.

В тему: В середине 2016 г Радослав Сикорский оказался среди подписантов письма с призывом к примирению и объединению с «братьями-украинцами».