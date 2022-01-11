Куда сдать новогоднюю елку в Киеве с пользой для природы: полный список

Главное: Елки после новогодних праздников можно сдать на переработку в Киеве. Сейчас в городе работают 33 пункта приема хвойных деревьев.

Детали: В столице открыли дополнительные локации, куда можно доставить новогоднее дерево на переработку. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в целом, теперь функционирует 33 пункта на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и КП «Дарницкое ЛПГ».

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и после праздника. В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений.

Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Отмечается, что пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

Голосеевский район:

— просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);

— парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

— ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);

— фитнес-парк озеро Лебединое (возле уборной).

Деснянский район:

— ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);

— парк «Молодежный»;

— парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

— просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);

— парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);

— парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета);

— парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», возле контейнеров).

Оболонский район:

— просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);

— парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);

— парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

— ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

— ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);

— ул. Дмитриевская, 16;

— просп. Правды, 72–76.

Соломенский район:

— ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);

— сквер по ул. Мартиросяна;

— парк у кинотеатра «Тампере»;

— парк «Юность»;

— парк «Орлятко».

Святошинский район:

— ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);

— парк «Совки», ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

— пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);

— парк «Сырецкий» (возле домика садовника);

— парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:

— Бориспольское шоссе, 23 км;

— просп. Броварской, 2-А;

— ул. Радистов, 1-В;

— Никольское лесничество, квартал № 35;

— Броварское лесничество, квартал № 72.

В тему: Изначально предполагалось, что пунктов утилизации новогодних деревьев в этом году будет 15.