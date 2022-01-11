В одном из домов Харьковской области нашли три трупа

Главное: Три человека погибли в Харьковской области. Они отравились угарным газом.

Детали: В Харьковской области произошла трагедия. В одном из частных домов угарным газом отравились три человека.

Как передает местная полиция, в понедельник, 10 января, к ним обратилась женщина, которая рассказала, что обнаружила трупы своих родителей и бабушки.

Правоохранители говорят, что здание было оборудовано газовой системой отопления, а во время обследования территории в ванной нашли самодельное отопительное устройство.

Кроме этого в доме ощущался едкий запах газа: уровень угарного газа был выше допустимой нормы.

Отмечается, что жертвами стали 63-летний мужчина и две женщины 61 и 88 лет.

Дело рассматривают как несчастный случай.

В тему: На территории «Азовстали» нашли три трупа.