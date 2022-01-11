Обнаружена странная взаимосвязь между простудой и коронавирусом

Главное: Между простудой и коронавирусом найдена связь. Люди с высоким уровнем T-клеток менее подвержены заразе.

Детали: Исследователи из Королевского колледжа Лондона выявили необычную связь между коронавирусом и простудой. Появились данные их отчета.

Отмечается, что пациенты с высоким уровнем T-клеток (это лимфоциты, играющие ведущую роль в иммунном ответе) от простуды менее подвержены заразе.

Ученые говорят: «T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от COVID-19».

Они добавили: «Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри коронавируса, а не шиповидный белок на поверхности белка».

При этом подчеркивается, что нынешние вакцины не образуют иммунный ответ на эти внутренние белки.

В работе сказано: «Вместе с существующими вакцинами, направленными против шиповидного белка, эти внутренние белки могут стать целью для новых вакцин и стать долгосрочным решением, так как иммунный ответ от T- клеток сохраняется дольше, чем от антител, которые исчезают спустя несколько месяцев после вакцинации».

В тему: Коронавирус оставляет антитела, атакующие здоровые ткани.