Международный день равенства на работе: какой праздник отмечается 11 января

Сегодня, 11 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день равенства на работе, Международный день «спасибо» и Страшный день.

Международный день равенства на работе

Целью этого международного праздника, учрежденного 11 января 2017 г, считается борьба с дискриминацией в сфере занятости. В зависимости от направления деятельности организации и особенностей штата сотрудников причиной дискриминации бывает религия, раса, возраст, пол, либо умственные или физические недостатки.

Первое масштабное мероприятие, посвященное этому празднику, состоялось в Англии, в здании Leedenhall Building. Для того чтобы высказать свое мнение о проблеме дискриминации на рабочих местах, в Лондон приехали многие известные актеры и публичные личности.

В реалиях современного мира очень трудно избежать распространение дискриминации на рабочих местах, даже в тех странах, где приняты антидискриминационные законы. Умышленные намерения, приводящие к ущемлению прав определенных групп людей, очень трудно доказать, поскольку их часто маскируют под формально приемлемые.

Главной причиной дискриминации на этапе трудоустройства является предвзятость. Большинство работодателей во время проведения собеседований для кандидатов на вакантную должность чаще всего полагаются на преднамеренную или бессознательную предвзятость. Однако в этом вопросе нужно полагаться исключительно на профессиональные качества и заслуги потенциального работника, а также на его уровень знаний и опыт работы в аналогичной сфере.

Борьба за равенство всех сотрудников на рабочих местах активно ведется в течение нескольких десятилетий, однако на данный момент не все задачи выполнены полностью и многое еще только предстоит сделать. Так, для того, чтобы достичь экономического равенства между мужчинами и женщинами понадобится примерно 170 лет.

Международный день «спасибо»

С недавнего времени 11 января стало самым вежливым днем в году, ведь именно сегодня отмечается Международный день «спасибо». Когда говорят об этом празднике, то рекомендуют в этот день быть предельно вежливыми, и стараться произнести слово «спасибо» не менее 100 раз, при этом не столь важно кому — родственникам, друзьям, коллегам по работе или вовсе незнакомым лицам, сделавшим для вас что-либо приятное и положительное, пускай даже за деньги — к примеру, продавец в супермаркете качественно обслужил вас.

История данного слова началась свыше четырех столетий назад. Главной датой отсчета в хронологии его разговорного применения считается 1586 год. Именно тогда знак благодарности, состоящий из трех слогов, в первый раз появился во французском лексиконе, а именно в Париже. Приблизительно в этот же период зародился наш отечественный аналог метода выражения благодарности по-иному. Поначалу в обыденную речь его захотел ввести священнослужитель Аввакум, вместо обычного «благодарствую» сказав «спаси Богъ». Однако подобное действие не сумело сразу же вытеснить привычную форму выражения вежливости. Потребовалось еще три сотни лет для того, что это слово прижилось в обществе, впоследствии став одним из главных принципов этикета.

Невзирая на то, что словарь русского языка доказывает «божественное» происхождение привычного для современных людей способа выражения вежливости и признательности, не все думают таким же образом. К примеру, староверы уверенны, что прародителем «спасибо» служит выражение «спаси Бай». Бай — имя одного из языческих творцов. Поэтому, произношение этой комбинации они приравнивали к греховному деянию, сделанному против Бога.

Психологи убеждены, что выражения благодарности способны подарить тепло и покой. Самое главное, они должны произноситься от души.

Страшный день

11 января (29 декабря по старому стилю) по народному календарю отмечается Страшный день. Люди верили, что в данный день вся нечистая сила вылезала из своих убежишь на улицу, пугала встречных и пыталась всячески навредить человечеству. Поэтому народ избегал прогулок поздним вечером Страшного дня.

Еще одним страшным событием дня являлось предание о 14 тысячах невинных младенцах Вифлеемских. Когда царь Ирод узнал о рождении в Вифлееме ребенка, который станет по пророчеству царем царей, он испугался потерять власть и приказал мудрецам указать на новорожденного. Те отказались ответить. Разгневанный правитель велел убить детей возрастом от дня до года. Родители с новорожденным Иисусом к тому времени покинули город, но тысячи младенцев были убиты. За такое преступление Всевышний покарал царя страшной смертельной болезнью.

Отсюда и забота о детях в Страшный день. Родители молились за сохранность своего чада, не выпускали детей за порог дома, а под кроватку клали как оберег сушеный чертополох, чтобы нечисть держалась подальше. Считалось, что дома с детьми посещали детские духи. Злые детские духи могли запугать младенца до заикания, мешать спать ночью или за непослушание утащить в лес, добрые — оберегали детский сон.

В целом, крестьяне этот день проводили дома, либо ходили в гости на посиделки, делились страшными историями и легендами, что и дало название дню. Девицы собирались ворожить на суженного, ведь время разгула нечисти считалось благодатным для гаданий. А детям рассказывали сказки и играли в загадки.

Чтобы защитить дома от пожаров в Страшный день знахари читали заговоры на жилище. Избавиться от заболеваний и несчастий в новом году помогал ритуал сожжения вещей, напоминающих о случившихся проблемах. Для него устраивали кострище в центре деревни: мужики тащили колья, выставленные накануне на высокой горе, старики несли солому из кроватей, а знахари подбрасывали угли из своих печек и читали заговоры.

В Страшный день, глядя на дым, идущий вверх из дымохода, определяли приближающиеся холода. Если он стелился по земле, предвещали метель. Если видели, что конь спал стоя, а домашняя птица забралась повыше на жердочку, готовились к крепким морозам. Снег хлопьями примечали перед потеплением. Вьюга в Страшный день сулила пасмурный июль.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День Республики Албания;

— День дружеских секретов;

— Всемирный день скетчноутинга;

— День памяти святого Иосифа Обручника;

— День брызг из лужи.