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Новости > Нерадивую мамашу из Львова приговорили к серьезному штрафу за прогулы дочерью онлайн-уроков

Нерадивую мамашу из Львова приговорили к серьезному штрафу за прогулы дочерью онлайн-уроков

Александр Панько
10.01.22 16:56
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Нерадивую мамашу из Львова приговорили к серьезному штрафу за прогулы дочерью онлайн-уроков

Главное: Во Львове суд постановил наложить штраф в размере 1700 грн на местную жительницу, дочь которой систематически пропускала онлайн-уроки во время карантина. По данным СМИ, это не первая претензия к женщине в отношении ухода за ребенком.

Детали: Железнодорожный районный суд Львова оштрафовал 42-летнюю местную жительницу за то, что ее дочь прогуливала онлайн-обучение в 6 классе местной школы № 67. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на администрацию школы, ученица систематически не посещала уроки, проводимые онлайн в системе ZOOM.

Судья Иванна Иванюк признала ее виновной в ненадлежащем воспитании дочери и оштрафовала ее на 1700 гривен.

В судебном постановлении не указываются объяснения женщины, почему ее дочь не посещала учебу.

По данным издания, женщину уже не впервые привлекают к ответственности по недосмотру ребенка. В апреле 2021 года она получила от суда предупреждение, потому что дочь ее 11 дней не ходила в школу. Кроме того, ребенок несколько раз убегал из дома. А в 2020 году женщину оштрафовали за то, что она распивала алкоголь в лесопосадке.

В тему: С сентября по середину октября 2020 года жительница Луцка не пускала в школу трех дочерей и двух сыновей из-за ситуации с коронавирусом. За это ее оштрафовали на 850 гривен.

Напомним: В октябре 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности. В частности, в первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен. А если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф — в размере от 1700 гривен до 5100 гривен, без учета судебного сбора.

Тэги: суд, штраф, Львов, общество, карантин, школа, обучение, образование, прогул, новости Украины, коронавирус

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