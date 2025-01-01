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Новости > Китайцы рассказали о пагубном влиянии одиночества на здоровье сердца

Китайцы рассказали о пагубном влиянии одиночества на здоровье сердца

Агата Кловская
01.01.25 12:03
288
Китайцы рассказали о пагубном влиянии одиночества на здоровье сердца

Эксперты из Тяньцзиньского университета в Китае выяснили о негативном влиянии одиночества на здоровье кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты выявили новый негативный фактор одиночества, влияющий на здоровье сердечнососудистой системы человека.

Ученые поясняют, что под одиночеством понимаются переживания из-за разрыва между желаемыми и доступными социальными контактами человека.

Добавляется, что данное состояние отражает субъективное расстройство из-за ощущения отчужденности или отсутствия поддержки со стороны.

Сказано также, что связанное с ним чувство изоляции несет значительные последствия для психического и физического здоровья.

Исследователи говорят, что кроме общего снижения благополучия, одиночество связано с повышенным риском хронических заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

В опыте участвовали 97 здоровых студентов в возрасте от 17 до 29 лет. Им посоветовали воздерживаться от никотина, кофеина и спиртного в течение суток до эксперимента, а также не есть за час до начала тестов.

Подопытные прошли испытание, призванное вызвать острый социальный стресс: пятиминутное публичное выступление, а потом задача по устному счету перед оценщиками, которые намеренно сохраняли холодный и отстраненный вид.

В то время, как студенты выполняли задания, китайцы отслеживали вариабельность (изменения интервалов) и частоту сердечного ритма.

Отмечается, что данные анализировались для сравнения физиологических реакций участников в исходном состоянии, в периоды стресса и восстановления.

Выяснилось, что одиночество было связано с более слабой адаптацией вариабельности сердечного ритма при социальном стрессе.

Поясняется, что уменьшенная вариабельность указывает на то, что автономная нервная система одиноких людей может быть менее эффективной в регулировании сердечнососудистых реакций в условиях стресса – их тела показали меньшую гибкость в адаптации к требованиям стрессовой ситуации.

Резюмируется, что данный эффект наиболее выражен у одиноких женщин, тогда как одинокие мужчины лучше адаптируются к стрессу.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, одиночество

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