Китайцы поведали, как избавиться от негативных воспоминаний

Эксперты из Гонконгского университета в Китае рассказали, как избавиться от негативных воспоминаний. Появились данные их отчета.

В нем они описали новый способ ослабления воспоминаний о негативных событиях путем реактивации новых, положительных воспоминаний.

Сообщается, что негативные воспоминания, особенно непроизвольные, могут значительно подорвать психическое здоровье, нарушая повседневную жизнь и когнитивные функции.

Добавляется, что традиционные методы управления этими воспоминаниями, такие как терапия или медикаментозное лечение, часто требуют напряженной эмоциональной вовлеченности и не всегда дают эффект.

В опыте участвовали 37 человек, которые начали с формирования ассоциаций между случайными произнесенными словами и эмоционально негативными образами, такими как тревожные или отталкивающие сцены.

Данные связи были установлены во время сеанса обучения в первый вечер, за которым последовал ночной сон для закрепления воспоминаний.

После этого подопытные узнали новые ассоциации между набором ранее использованных слов и эмоционально позитивными образами, создавая «вмешивающиеся» позитивные воспоминания.

Китайцы рассказывают: «Половина исходных пар «слово-изображение» осталась неизменной, чтобы служить контрольной группой. После этого сеанса добровольцы провели еще одну ночь, во время которой исследователи использовали целевую реактивацию памяти».

Указывается также: «Техника включала воспроизведение аудиосигналов (произносимых слов), связанных как с позитивными, так и с негативными воспоминаниями, пока люди находились в определенной фазе, известной как сон с медленным движением глаз».

В итоге оказалось, что целенаправленная реактивация позитивных воспоминаний во время сна ослабила способность вспоминать связанные с ними негативные воспоминания.

Отмечается, что данный эффект был специфичен для воспоминаний в группе «интерференции» — тех, для кого были созданы как негативные, так и позитивные ассоциации.

Говорится, что воспоминания в контрольной группе, у которых не было конкурирующих позитивных ассоциаций, не были затронуты процессом реактивации.

Исследователи поведали: «Метод реактивации увеличил частоту непроизвольных вторжений позитивной памяти во время вызова негативных воспоминаний. Люди были более склонны спонтанно думать о позитивных образах, когда им подсказывали слова, которые были связаны как с позитивными, так и с негативными воспоминаниями».

Специалисты информировали, что испытуемые продемонстрировали более позитивную эмоциональную предвзятость по отношению к реактивированным сигналам.

Резюмируется, что это открытие может помочь людям избавиться от навязчивых неприятных воспоминаний.

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