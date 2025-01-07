У Шольца опровергли заявление о встрече с Путиным

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш опроверг утверждение оппозиционного политика Родериха Кизеветтера, заявившего, что канцлер Олаф Шольц якобы собирается встретиться с главой РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом сообщает Spiegel.

Мирш считает сообщение Кизеветтера, в котором он рассказал о якобы планах визита Шольца к Путину, «проблематическим, коварным и подлым». По его словам, это является «явным нарушением соглашения о честной конкуренции» на фоне предстоящих выборов.

Он призвал генерального секретаря партии «Христианско-демократический союз» вмешаться в ситуацию, а от самого оппозиционного политика ожидает извинений и удаления поста.

Напомним, Шольц готов к новым переговорам с Путиным.