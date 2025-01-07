В Украине потеплеет, но есть нюансы

В Украине меняется погода. Чего ждать, рассказали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что ночью во вторник, 7 января, в восточных и северо-восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ночью на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 4-9, на Прикарпатье и юге 7-12 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до плюс 2, днем 7-9 тепла.

Информируется также, что в среду, 8 января, по всей Украине ожидается небольшой, ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем плюс 3-8, в южных областях ночью 2-7 тепла, днем плюс 8-13.

В украинской столице послезавтра ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 5-7.

Ранее мы писали, что прошлый год в Киеве стал самым жарким за всю историю наблюдений.