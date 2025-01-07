В Узбекистане львы загрызли работника частного зоопарка

В Узбекистане львы напали на смотрителя в частном зоопарке. Инцидент произошел в зоопарке Lion Park в городе Паркент. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Трое львов попали к внешней части вольера через открытую дверь около пяти часов утра. Находившийся на ночной смене работник зоопарка попытался вернуть животных обратно.

Муж сам зашел в вольер и даже снял это на видео. По данным СМИ, он планировал послать запись своей девушке.

Сначала львы вели себя спокойно, однако вдруг напали на мужчину.

Через четыре часа сотрудники утренней смены обнаружили в вольере останки своего коллеги.

«Львы убили смотрителя и частично съели его тело», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, в румынском зоопарке тигр загрыз работника.