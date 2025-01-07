В Польше активно готовят население к возможной войне

Министерство внутренних дел Польши подготовит список правил эвакуации гражданского населения и национальных культурных ценностей на случай стихийного бедствия или военной угрозы. Об этом сообщает AP.

Соответствующий документ намерены разработать через три месяца.

Правила базируются на законе о защите гражданского населения, вступившем в силу 1 января.

Законопроект предусматривает выделение не менее 0,3% годового валового национального продукта на усиление готовности к эвакуации.

Как отмечается, правила будут определять обязанности и координацию служб гражданской безопасности, которые будут отвечать за перемещение населения в безопасные места, а также содержать рекомендации по эвакуации и сохранению произведений искусства.

Напомним, европейские страны усиливают готовность населения к военным угрозам со стороны России.