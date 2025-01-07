Оценен ущерб от подрыва Каховской ГЭС

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценен в 14 миллиардов долларов. Об этом в эфире телеканала «Рада» сказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Чиновница сообщила следующее: «Если говорить о материальной стороне этого ущерба, то насчитано почти 14 миллиардов долларов ущерба, нанесенного разрушением Каховской дамбы и утратой этих водных ресурсов».

Кроме этого, по ее словам, объем утраченных водных ресурсов можно сравнить с половиной запасов некоторых африканских стран.

Добавляется: «Для Украины это также было ощутимо, а потому все еще очень актуальной остается проблема водообеспечения пострадавших регионов».

Сказано, что сейчас правительство работает над поиском новых источников поставок водных ресурсов и занимается строительством новых каналов для водоснабжения населения качественной питьевой водой.

Также привлекаются иностранные партнеры.

Указывается при этом, что около 30% природоохранного фонда Херсонщины было затоплено и потеряно.

Говорится, что в настоящее время на этой территории сформировалась особая экосистема и природа постепенно восстанавливается.

Министр поведала: «Конечно, были у нас ожидания, что эта земля, которая осталась после того, как вода ушла, деградирует, но, к счастью, природа здесь сама стала на сторону Украины. Сейчас у нас на этих территориях растут ивовые леса. Она развивается, конечно, по-другому, но создалась определенная такая особая экосистема вследствие этой трагедии. Природа действительно сама себя понемногу восстанавливает».

Резюмируется, что последствия этой катастрофы наша страна будет ощущать еще долго.

Ранее мы писали о взрыве на Каховской ГЭС и его последствиях.