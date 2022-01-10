В США в необычных условиях вручили вторую по престижности кинопремию после «Оскара»

Главное: В США раздали «Золотые глобусы». Сериал «Наследники» стал лучшим драматическим сериалом. Фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» Спилберга победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл».

Детали: В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоялась 79-ая церемония вручения американской премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Как сообщает Deutsche Welle, из-за пандемии награждение происходило без зрителей в закрытом режиме.

К тому же американская телевизионная сеть NBC, транслировавшая церемонию с 1996 г, в этом году отменила трансляцию в знак протеста против того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает достаточно разнообразия американского общества.

Так, в категории «Лучший драматический фильм» победил американский фильм «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Он поставлен по одноименному роману 1967 г американского писателя Томаса Севиджа.

«Вестсайдская история», американская кинокомедия в жанре мюзикла, поставленная Стивеном Спилбергом, победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл».

Лучшей анимационной картиной признан Диснеевский мультипликационный фильм «Энканто».

В категории «Лучший иностранный фильм» победила японская кинодрама «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсуке Хамагути.

Американский актер Уилл Смит завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за свою работу в спортивной драме «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Фильм рассказывает о жизни отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объявлена победительницей в номинации «Лучшая женская роль в драме» за роль в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо», рассказывающем об истории отношений двух суперзвезд американского послевоенного телевидения.

Британская актриса Кейт Уинслет получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телефильме — речь идет о ее работе в телесериале «Мэйр из Исттауна». А лучшей мужской ролью в телефильме признана работа американского актера Майкла Китона в сериале «Ломка».

Американская актриса Рэйчел Зеглер награждена в категории «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии» за работу в «Вестсайдской истории», где она сыграла главную роль.

Лучшей оригинальной музыкой к фильму признана композиция No Time To Die певицы и автора Билли Айлиш для последней картины о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Немецкий композитор Ганс Циммер получил «Золотой глобус» за музыку к фантастическому фильму «Дюна» франко-канадского режиссера Дэнни Вильнева.

Справка: «Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.

В тему: В 2021 году премию «Золотой глобус» в категории «лучший фильм» получила картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. При этом лидер по числу номинаций, фильм Дэвида Финчера «Манк», в итоге не получил ни одной награды.