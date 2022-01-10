В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату

Главное: В Украине меняется погода. Ожидается похолодание.

Детали: Уже в среду, 12 января, в Украине ударит сильный мороз. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что по стране ожидается сухая малооблачная погода. Снег может пройти лишь в некоторых северных и восточных областях.

При этом температура воздуха снизится: днем обещают минус 1-11, а ночью 4-14 мороза.

В Киеве обойдется без осадков: днем будет 9-11 мороза, а ночью минус 12-14.

Карта погоды:

В тему: Как оказалось, прошлый год в Киеве был не в меру жарким.