День своеобразных людей: какой праздник отмечается 10 января 2022 года

Сегодня, 10 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День своеобразных людей и Домочадцев день.

День своеобразных людей

В разных уголках мира отмечается довольно необычный праздник – День своеобразных людей. Кто это такие и как примкнуть к их рядам? Вопреки распространенным заблуждениям, прогресс человечества всегда вершился людьми, которые мыслили нестандартно – не так, как это делают массы. Чтобы придумать что-то новое и разрушить то, во что остальные уже давно привыкли верить, нужно обладать смелостью и уникальным талантом – способностью смотреть на вещи под другим углом. К своеобразным людям можно отнести практически всех изобретателей и первооткрывателей. Зачастую им приходилось идти на большие жертвы ради того, чтобы изменить этот мир.

По самой распространенной версии, идея празднования Дня своеобразных людей принадлежит Джону Бэньярду, который учредил его в далеком 1838 году в английском Эссексе. Он родился в 1800 году в семье простого рабочего, который занимался сельскохозяйственной деятельностью. Джон верил, что земной шар вращают своеобразные люди, способные видеть то, чего многие не замечают.

Основатель праздника был твердо убежден – все значимые перемены совершаются именно такими гениями, которые отказывались слепо верить, пребывали в постоянном поиске ответов, находили их и не боялись идти против целого общества, чтобы доказать собственную правоту. Их руками творилась история человечества. Они уничтожали старое и на его руинах возводили новое. Своеобразные люди не терпят правила и нормы. Они всегда выбирают то, что выходит за рамки понятия «нормально». Сегодня у этого праздника появилось несколько иное значение.

Домочадцев день

По народному календарю отмечается Домочадцев день, называемый еще Рождественским мясоедом. Свое название день берет за возможность употреблять в пищу мясные блюда, ведь до Сочельника (святого вечера перед Рождеством) люди держали строгий пост. Период употребления мяса начинался через три дня после Рождества и длился до Масленицы. К этому времени резали домашний скот и птицу, готовили колбасы, сало, студень и другие блюда.

Обязательным блюдом считалась свинина. В пятницу и среду избегали поедание мяса, постились. Посватанные пары ждали Рождественский мясоед с нетерпением, поскольку в его период можно было играть свадьбу и накрыть большой сытный стол. Юношам на Руси разрешалось жениться с 15 лет, девушкам идти замуж с 12, поэтому, подобрав пару своему чаду, родители парня отправляли сватов к родителям девушки. За несколько недель Мясоеда все желающие пары успевали отпраздновать свадьбу и повеселиться.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Лиги Наций;

- День Маргарет Тэтчер на Фолклендских островах;

- День вуду в Бенине;

- Католический день памяти святого Агафона, папы Римского.