Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > День своеобразных людей: какой праздник отмечается 10 января 2022 года

День своеобразных людей: какой праздник отмечается 10 января 2022 года

Агата Кловская
10.01.22 05:29
298
День своеобразных людей: какой праздник отмечается 10 января 2022 года

Сегодня, 10 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День своеобразных людей и Домочадцев день.

День своеобразных людей

В разных уголках мира отмечается довольно необычный праздник – День своеобразных людей. Кто это такие и как примкнуть к их рядам? Вопреки распространенным заблуждениям, прогресс человечества всегда вершился людьми, которые мыслили нестандартно – не так, как это делают массы. Чтобы придумать что-то новое и разрушить то, во что остальные уже давно привыкли верить, нужно обладать смелостью и уникальным талантом – способностью смотреть на вещи под другим углом. К своеобразным людям можно отнести практически всех изобретателей и первооткрывателей. Зачастую им приходилось идти на большие жертвы ради того, чтобы изменить этот мир.

По самой распространенной версии, идея празднования Дня своеобразных людей принадлежит Джону Бэньярду, который учредил его в далеком 1838 году в английском Эссексе. Он родился в 1800 году в семье простого рабочего, который занимался сельскохозяйственной деятельностью. Джон верил, что земной шар вращают своеобразные люди, способные видеть то, чего многие не замечают.

Основатель праздника был твердо убежден – все значимые перемены совершаются именно такими гениями, которые отказывались слепо верить, пребывали в постоянном поиске ответов, находили их и не боялись идти против целого общества, чтобы доказать собственную правоту. Их руками творилась история человечества. Они уничтожали старое и на его руинах возводили новое. Своеобразные люди не терпят правила и нормы. Они всегда выбирают то, что выходит за рамки понятия «нормально». Сегодня у этого праздника появилось несколько иное значение.

Домочадцев день

По народному календарю отмечается Домочадцев день, называемый еще Рождественским мясоедом. Свое название день берет за возможность употреблять в пищу мясные блюда, ведь до Сочельника (святого вечера перед Рождеством) люди держали строгий пост. Период употребления мяса начинался через три дня после Рождества и длился до Масленицы. К этому времени резали домашний скот и птицу, готовили колбасы, сало, студень и другие блюда.

Обязательным блюдом считалась свинина. В пятницу и среду избегали поедание мяса, постились. Посватанные пары ждали Рождественский мясоед с нетерпением, поскольку в его период можно было играть свадьбу и накрыть большой сытный стол. Юношам на Руси разрешалось жениться с 15 лет, девушкам идти замуж с 12, поэтому, подобрав пару своему чаду, родители парня отправляли сватов к родителям девушки. За несколько недель Мясоеда все желающие пары успевали отпраздновать свадьбу и повеселиться.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День Лиги Наций;

- День Маргарет Тэтчер на Фолклендских островах;

- День вуду в Бенине;

- Католический день памяти святого Агафона, папы Римского.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

Комментарии

Статьи

08.01.22 10:54

Украинцы и русские в Казахстане: пришельцы или репатрианты?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Канаду накрыла загадочная болезнь мозга. Причины ее появления неизвестны
09.01.22 19:56

Канаду накрыла загадочная болезнь мозга. Причины ее появления неизвестны

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
09.01.22 16:55

Управделами УПЦ считает, что для решения «украинского вопроса» необходимо участие всех Поместных Церквей
09.01.22 15:40

В Киеве верующие УПЦ почтили память преподобного Вонифатия Феофановского
09.01.22 15:29

В Черновцах пьяный мужчина ночью включил сирену системы оповещения
09.01.22 15:20

Священник УПЦ рассказал, как соблюдая традиции не забыть о Христе
09.01.22 15:00

В Одессе УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества»
09.01.22 14:40

Священник УПЦ объяснил, почему нельзя осуждать людей
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
09.01.22 11:39

Китайские ученые доказали, что вода на Луне существует благодаря Солнцу
08.01.22 19:35

Трансляции Рождественских богослужений в Киево-Печерской лавре посмотрели более 6 млн украинцев
07.01.22 13:15

Участникам протестов в Казахстане светит пожизненное заключение
07.01.22 12:07

Опубликован список наиболее популярных у украинцев имен в ушедшем году
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
06.01.22 19:00

Главные новости за 6 января 2022 года
06.01.22 17:44

В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
06.01.22 15:44

Украинцам рассказали, как записаться на бустерную вакцинацию
06.01.22 15:07

Суд арестовал все имущество и активы Порошенко
06.01.22 14:48

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок
06.01.22 14:11

В Украине вводится бустерная вакцинация для всех, кто старше 18 лет
06.01.22 13:07

Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
05.01.22 07:15

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
07.01.22 05:50

Рождество Христово: какой праздник отмечается 7 января 2022 года
05.01.22 09:00

Диетолог сообщила, почему не стоит пить кофе со сливками
06.01.22 05:34

Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
06.01.22 12:11

Британцы рассказали, как куркума борется с раком
03.01.22 13:06

Японцы разместят на МКС образцы магнолии, сакуры, ямадзакуры и каменной березы: стало известно, для чего
Фото и Видео
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
В Алмате началась настоящая бойня. Слышна сильная стрельба
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.