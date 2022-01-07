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Новости > На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот

На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот

Александра Кудрявцева
07.01.22 18:40
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На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот

Главное: В столице в день Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины приняли участие в развлекательной программе, посмотрели спектакль и получили подарки.

Мероприятие по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия поддерживает благотворительная организация Андрея Деркача «Наше будущее» и Международный благотворительный фонд в честь Покрова.

Традиционный рождественский детский праздник в этом году порадовал детей из детских домов, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров Киевской, Житомирской, Сумской и Луганской областей, многодетных, малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев.

Праздник начался в 11.00 в холле Национального академического театра, где была установлена живая елка с конфетами, мандаринами и т.д. Маленьких гостей встретили профессиональные аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Участники всеукраинского волонтерского движения «Молодость не безразлична!» помогали детям получить подарки, пройти в зал и занять свои места.

Глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, архиепископ Обуховский Иона поздравил всех с Рождеством Христовым, передал поздравления от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и благословил.

Далее дети увидели праздничное представление от актеров театра им. Леси Украинки. В завершение праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

Как отмечают в Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи, ощутить радость праздника Рождества Христова должны не только дети, родители которых в течение года дарят им подарки.

«В день, когда мы вспоминаем, как Господь наш Иисус Христос родился в яслях, потому что нигде в древнем Вифлееме не нашлось Ему места, хочется подарить праздник детям, для которых детство не стало временем беззаботным и радостным. Многие из них не получили родительской ласки и любви в той мере, в какой нуждается душа каждого ребенка. Поэтому так важно, чтобы они затронули великую тайну жизни через любовь, через улыбки волонтеров, через радостное настроение и прекрасное представление, поставленное профессиональными актерами по мотивам сказок христианского писателя», — подчеркнули в Синодальном молодежном отделе.

В тему: Встреча человека с Богом — митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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